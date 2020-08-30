وصول لاجئين سوريين إلى الصومال وحكومة إقليمية تقدم لهم وعودا إن قرروا الاستقرار

وصل لاجئون سوريون الجمعة إلى مدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.

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وبادرت إدارة المدينة وعلماء الدين إلى إيصال المساعدات إلى أكثر من 10 عائلات هربت من الحرب الدائرة في سوريا.

ووعدت حكومة غلمدغ الإقليمية بمنح أرض للاجئين، وتقديم المساعدة الإنسانية لهم إذا قرروا البقاء في دوسمريب.

وأشارت تقارير إلى أن لاجئين سوريين وصلوا إلى مدن أخرى في الصومال، وأن السلطات هناك قامت بتوطينهم وتقديم العون لهم.

المصدر: وسائل إعلام صومالية