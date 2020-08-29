المعارضة السورية تحث القوى الكبرى على دعم وقف إطلاق النار في البلاد

دعت المعارضة السورية الرئيسية القوى الكبرى إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق أمام الانتقال السياسي.

وطالب هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية للمعارضة في تصريحات صحفية اليوم السبت "القوى الكبرى إلى وقف إطلاق النار في البلاد".

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من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن إن هناك "العديد من مجالات الخلاف"، ولكن يوجد أيضا "عدد قليل جدا من المجالات المشتركة" وأضاف: "آمل أن نرى أيضا بعض التقدم.. مع استمرار الهدوء".

واختتمت اليوم السبت الجولة الثالثة من مباحثات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف بعد عدة جلسات نقاش على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وشهدت جلسة اليوم بحث "الهوية الوطنية".

يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مناقشة تعديل الدستور، والتي تضم 150 عضوا، خمسون عن كل طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة.

المصدر: رويترز