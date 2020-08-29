بالصور.. أهالي جزيرة توتي السودانية يقفون دروعا بشرية في وجه الفيضان

حاول أهالي جزيرة توتي عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق بالخرطوم منع تدفق مياه النيل الأزرق إلى الجزيرة بالاصطفاف دروعا بشرية لتدعيم وتثبيت التروس الترابية.

وجددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة.

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وأشارت إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أشارت إلى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الأثيوبية ليوم غد الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.

كما ستؤدي الأمطار في حوض العطبراوي إلى ارتفاع في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

المصدر: RT