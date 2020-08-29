وصول باشاغا إلى معيتيقة قادما من تركيا

أفادت مصادر إعلامية يوم السبت بوصول وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الموقوف احتياطيا عن العمل فتحي باشاغا، إلى مطار معيتيقة الدولي قادما من تركيا.

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ونقلت المصادر نفسها أن رتلا عسكريا تحرك من مطار تاغوراء إلى مطار معيتيقة لمرافقة الوزير المقال وحمايته.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية إيقاف وزير داخليتها فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل، للتحقيق معه بشأن التظاهرات الأخيرة، وأشارت في بيان إلى تكليف خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن ليبية ضد سوء الأوضاع المعيشية، وسط دعوات لتظاهرة مليونية في طرابلس.

المصدر: RT