مصر.. "الإنتربول" يقبض على 4 متهمين آخرين في "جريمة الفيرمونت" بينهم ابن نجم

قالت وسائل إعلام مصرية إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تمكنت من القبض على 4 متهمين هربوا إلى خارج البلاد، في قضية اغتصاب إحدى الفتيات في فندق "فيرمونت".

وأفاد موقع "القاهرة 24" الإخباري، نقلا عن مصادر وصفها بالطلعة، بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) نجحت في التوصل لـ 4 متهمين في القضية هاربين في لبنان، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة المصرية للإنتربول بهذه الأسماء.

وشددت المصادر على أنه جار ترحيل هؤلاء المتهمين الأربعة، ومن بينهم ابن نجم شهير ومعروف، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي وقت سابق أكدت مصادر أمنية مصرية القبض على متهمين اثنين من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق "فيرمونت".

وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2014 حيث أقدم بعض الأشخاص على اغتصاب فتاة داخل الفندق.

وفتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ"جريمة الفيرمونت"، في شهر أغسطس الجاري، بعد تلقيها خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

المصدر: القاهرة 24