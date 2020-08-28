مصر.. الأمن يلقي القبض على المتورط الثاني في اغتصاب فتاة "فيرمونت"  

أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية في مصر تمكنت من ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي المعروفة إعلاميا بقضية الفيرمونت، اليوم الجمعة.

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وأشار المصدر، إلى أن المتهم مقيم حفلات شهير تم القبض عليه أثناء وجوده في الساحل الشمالي وتم التحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض أمس الأول، على المتهم الأول في القضية أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، لاتهامه في قضية اغتصاب فتاة الفندق مع باقي المتهمين وتبين أنه متهم في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، الاثنين، "بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجنى عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات".

وتلقت النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 خطابا من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

المصدر: الوطن