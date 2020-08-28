فتح تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن السياسة ومتغيراتها

طالبت حركة فتح سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها، احتراما لتاريخ الزعيم الراحل.

وعلق منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح على تصريحات سهى عرفات، حيث قال عبر صفحته على "فيسبوك": "احتراما لتاريخ الشهيد الرمز أبو عمار ولكل ما يمثله لشعبنا من إرث نضالي نستظل به في اللحظات الصعبة، نطالب السيدة سهى الطويل بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها وأن تنأى باسم الشهيد القائد وعائلته عن متاهات لا تخدم شعبنا وصموده في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار".

وتوعدت سهى عرفات خلال مقابلة عبر التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، بفتح أبواب جهنم على السلطة الفلسطينية.

وقالت إنها الآن تتحدث لأول مرة مع التلفزيون الإسرائيلي وترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية: "إذا تسببوا في إيذائها أو أفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة".

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وأضافت: "هناك تعليمات تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن.. إذا حاولوا إيذاءنا، سوف أحمل المسؤولية للسلطة.. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، سأفتح أيضا".

المصدر: RT