تركيا.. قالن وجيفري يبحثان الملف السوري

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الأزمة السورية، والقضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن قالن التقى جيفري والوفد المرافق له اليوم الجمعة في قصر "مابين" بإسطنبول، واستمر الاجتماع قرابة ساعة ونصف الساعة.

وتناول الجانبان الأزمة السورية وعلى رأسها الوضع الراهن في إدلب والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية واللاجئين، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تصميم تركيا بشأن الحفاظ على منطقة وقف التصعيد بإدلب، وتم الاتفاق على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

وكان جيفري وصل إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد.

المصدر: "الأناضول"