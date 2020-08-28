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القاهرة تكشف كيف نفذ "ثعلب الإخوان" محمود عزت مخططاته في مصر دون كشفه حتى القبض عليه؟

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القاهرة تكشف كيف نفذ
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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن الطريقة التي تواصل بها القيادي "الإخواني" محمود عزت مع جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج لتنفيذ مخططاته كل هذه السنوات الماضية.

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القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان
القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

وقالت إنه تواصل مع قيادات الإخوان الهاربين عن طريق البرامج المشفرة، وذلك بهدف تأمين عملية التواصل وعدم رصده، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

ونوهت بأنه "تم العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

وكانت قوات الأمن المصرية قد أعلنت القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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