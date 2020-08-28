القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم، بأن قوات الأمن ألقت القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.

وقبضت قوات الأمن على عزت بإحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها وكرا للاختباء.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "القبض على القيادي الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، بشقة سكنية بالتجمع الخامس وتم العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأتى قرار المداهمة "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وأمرها بضبط القيادي الإرهابي، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته".

ويعد القيادي المذكور هو "المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو" والتي كان من أبرزها:

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محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016

حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.

المصدر: RT

ناصر حاتم