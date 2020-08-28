صور وزير الشباب الموريتاني يحرث الأرض تثير جدلا (فيديو)

تداول ناشطون موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوزير الشباب الطالب ولد سيد أحمد، يحرث أرضا زراعية برفقة مجموعة من المزارعين في قرية نائية.

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وأظهرت الصور وزير الشباب وهو يحمل معولا لحراثة الأرض، ويتحدث إلى عدد من المزارعين الشباب، الذين تجمعوا حوله، والتقطوا معه الصور.

وأثارت صور الوزير القادم من قرية "غوراي" بولاية لعصابة، منذ أن دخل الحكومة العام الماضي، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وينقسم حولها المعلقون بين من يرونها تتسم بالبساطة والعفوية، ومن يراها مجرد محاولة لكسب تعاطف الرأي العام عبر دعاية سياسية.

وقال أحد الناشطين إن وزير التشغيل والشباب والرياضة يشارك أبناء قريته استصلاح الأراضي الزراعية لترسيخ فكرة الاكتفاء الذاتي في صفوف الشباب.

بينما قال آخرون إنه منشغل بالدعاية لنفسه بدل الاهتمام بوزارته، وكتب المدون سيدي كماش أن "على معالي الوزير أن يتذكر وضعية الشباب العاطل عن العمل وحملة الشهادات العليا العاطلين".

المصدر: صحراء ميديا