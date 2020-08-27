مصادر: القوة السعودية التي دخلت محافظة الحسكة السورية لا تنوي التمركز فيها

ذكرت مصادر محلية في مدينة الحسكة السورية أن الجنود السعوديين لم يدخلوا إلى قاعدة الشدادي في المدينة بهدف التمركز فيها.

وقالت المصادر لـRT إن الجنود وعددهم لا يتجاوز 20، قدموا من قاعدة التاجي العراقية وأنهم سيغادرون البلاد، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جنود سعوديون إلى سوريا، إذ سبق أن دخلوا إليها للتواصل مع بعض العشائر العربية في محافظة الحسكة.

وكانت قناتا العالم والميادين ذكرتا أن قوة سعودية قوامها 20 جنديا دخلت إلى الشدادي مع رتل أمريكي منسحب من قاعدة التاجي العراقية في 26 من الشهر الجاري.

وتضم محافظة الحسكة عددا من القواعد الأمريكية بينها قاعدة الشدادي التي تقع ضمن معمل الغاز جنوب شرق مدينة الشدادي.

المصدر: RT