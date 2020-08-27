العراق.. حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3794 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز الإصابات التي بلغت خلال ذات المدة 3651 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 22318 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1524864 نموذجا".

كما سجلت الوزارة 72 حالة وفاة خلال ذات المدة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي 6740 وفاة.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق منذ ظهور الجائحة 219435 إصابة، بينما حالات الشفاء فبلغت 161009 حالات.

المصدر: RT