السعودية تعتقل صهر مسؤول كبير سابق في المخابرات أقام دعوى قضائية ضد بن سلمان

اعتقلت السلطات السعودية، حسب مصادر عائلية، صهر المسؤول الكبير السابق في مخابرات المملكة، سعد الجبري، الذي أقام دعوى قضائية ضد ولي عهد البلاد، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت عائلة الجبري في بيان على "تويتر" نشره الأربعاء نجله خالد إنه جرى استدعاء سالم المزيني، صهر الجبري، يوم الاثنين لمكتب أمن الدولة حيث تم احتجازه.

وجاء في البيان أن اعتقاله واختفاءه هما أحدث أعمال الانتقام والترهيب من قبل ولي عهد السعودية ضد الجبري لتقديمه دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.

وحلت عائلة الجبري السلطات السعودية المسؤولية القانونية عن أمن وأحوال أفرادها المعتقلين.

Another family member disappeared in a blatant effort of terrorize my family.



This time it’s my brother-in-law Salem.



We hold the Saudi authorities legally responsible for the safety and well-being of my family members



Full statement 👇🏼 pic.twitter.com/QaOd8g9OpP — Dr. Khalid Aljabri | خالد الجبري (@JabriMD) August 26, 2020

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب "رويترز" للتعليق على اعتقال المزيني.

وقالت عائلة المسؤول ومصادر مطلعة على الأمر لـ"رويترز"، في وقت سابق من هذا العام، إن السلطات السعودية اعتقلت بالفعل ابني سعد الجبري البالغين وشقيقه في مارس لمحاولة إرغامه على العودة إلى المملكة من كندا التي يعيش فيها.

وعمل الجبري مساعدا للأمير محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد قبل أن يحل محله في عام 2017 بن سلمان، وذكرت المصادر أن الجبري كان مطلعا على معلومات حساسة يخشى الأمير محمد أن تلحق الضرر به.

وزعم الجبري الذي يعيش في كندا منذ أواخر عام 2017 في الدعوى التي أقامها في وقت سابق من هذا الشهر أمام محكمة اتحادية أمريكية في مقاطعة كولومبيا والتي لم تعلق عليها الرياض علنا، أن ولي العهد أرسل فريقا لقتله في عام 2018 لكن السلطات الكندية أحبطت هذا المخطط.

ووقع الحادث المزعوم بعد أقل من أسبوعين من قيام ضباط سعوديين بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول مما أثار ضجة عالمية.

ونفى بن سلمان صحة النزاعم حول إصداره أوامر بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل في النهاية المسؤولية الكاملة بصفته الزعيم الفعلي للمملكة.

المصدر: "رويترز" + "تويتر"