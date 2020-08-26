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الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42619

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الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42619
Reuters RB/CK
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 42619.

وسجلت السلطات الصحية 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1465 وفاة.

كما تم تسجيل 299 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29886 حالة، بينما يتواجد 28 مريض داخل وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT

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