"حكومة الوفاق" الليبية تعلن حظرا للتجوال بسبب كورونا

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة 4 أيام، اعتبارا من السادسة من مساء يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفق قرار نشره المجلس عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أفادت حكومة الوفاق بأنه سيتم خلال حظر التجوال قفل الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها.

وأضاف أن الحظر يتبعه آخر لمدة 10 أيام من التاسعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الموالي، على أن يكون الحظر كاملا 24 ساعة، يومي الجمعة والسبت.

ونص القرار أيضا على حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي وإغلاق الأسواق الكبرى، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويستثني القرار من الحظر الكامل محال بيع المواد الغذائية الصغيرة مع التشديد الكامل على اتباع الإجراءات الاحترازية، وإلزام الجهات الضبطية بإقفال أي أنشطة تجارية تخالف التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ويسمح القرار لأصحاب المكاتب المهنية وأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالها بعد انتهاء الحظر الكامل، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة.

كما نص القرار على استمرار العمل الإداري في الجهات العامة للدولة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مع ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنع التجمعات بكل مظاهرها.

وطالب المجلس الرئاسي في القرار الجهات المعنية بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر، مع اتخاذ كل الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين.

وتزامن القرار إثر التطورات الجديدة التي شهدتها طرابلس منذ يوم الأحد باندلاع احتجاجات شعبية.

المصدر: RT