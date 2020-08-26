1068 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 310836 شخصا.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

كما تم تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة من المرض، ليصل مجموع المتعافين إلى 284945 شخصا.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث سجلت البلاد يوم 20 أغسطس 1287 حالة إصابة، وفي 21 أغسطس 1213، وفي 22 أغسطس 1184، وفي 23 أغسطس 1109، وفي 24 أغسطس 1175.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1068) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (33) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1013) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (284,945) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/QqSrHbMSqH — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 26, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية