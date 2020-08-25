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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين، اليوم الثلاثاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط في أعقاب اتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات.

وجرى الإعلان عن اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 13 أغسطس.

وقالت إسرائيل والإمارات إنهما تحثان المزيد من الدول العربية على اتخاذ خطوة مماثلة.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي قد ذكر البحرين بالاسم على أنها قد تحذو حذو الإمارات.

يذكر أن بومبيو كان توجه أولا إلى القدس ثم السودان ضمن جولته.

المصدر: "رويترز"

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