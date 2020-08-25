قطر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 232 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 117498 حالة، بينما لم تسجل أية وفاة.

كما سجلت الوزارة شفاء 219 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 114318.

وتأتي قطر في المركز الثالث عربيا بالنسبة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وتتجاوز نسبة التعافي من المرض في هذه الدولة الخليجية الـ 97 بالمئة.

المصدر: وكالات