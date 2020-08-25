ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفيا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة كورونا وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.

المصدر: وكالات