مصر تستعد لمخاطر السيول ببناء 1062 سد وحاجز وخزانات

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنه تم تنفيذ 1062 منشأة حماية من أخطار السيول، تنوعت بين سدود، وحواجز توجيه ومعابر، وقنوات صناعية، إلى جانب بحيرات وخزانات، وجسور للحماية.

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ولفت الوزير، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إعادة تأهيل شامل للممرات، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 460 منشأة حماية أخرى على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا.

وتناول وزير الري إحدى التجارب التي تم تطبيقها للاستفادة من حصاد الأمطار بإحدى البحيرات الجبلية بمدينة سانت كاترين في زراعات الصوب باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقال الوزير المصري: "يتم عمل التأهيل والصيانة لعدد 117 مخر سيل بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بصفة سنوية لجاهزيتها لاستقبال السيول بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين جنيه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية