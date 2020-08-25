البرهان: الجيش السوادني لن يفرط في شبر من حلايب وشلاتين حتى نرفع العلم عليه

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان، مشيرا إلى منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر.

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وقال البرهان، في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم، إن "القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان"، وأضاف: "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووجه البرهان حديثه "للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد"، قائلا: "نحن معكم"، مضيفا أن السودان "يتعرض لاستهدف كبير في وحدته وحدوده"، وفقا لما نقلته الوكالة.

وتعهد البرهان بأن الجيش سيدافع عن "الثورة السودانية" ودعمها، وقال إن "القوات المسلحة ستقف شوكة حوت لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر المجيدة ولن تفرط فيها".

وأضاف: "ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة قوات الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما لكننا نقول لهم نحن يد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته".

المصدر: وكالات