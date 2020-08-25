الأردن.. 77 إصابة جديدة بكورونا من بينها 63 محلية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 63 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1716 حالة.

وأضافت الوزارة في موجزها حول وباء كورونا، أنه سجلت 9 حالات شفاء، 4 في مستشفى الأمير حمزة و5 في المنطقة الخاصة لعزل المصابين في البحر الميت.

وأوضحت أنه تم إجراء 10569 فحصا مخبريا، ليرتفع عدد الفحوصات المخبرية إلى 763137 فحصا.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحلية بشكل غير مسبوق، دعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

كما دعت المواطنين لاستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".

المصدر: RT