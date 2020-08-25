سفيرة بغداد في روما: إيطاليا سترسل مساعدات طبية إلى العراق

أعلنت السفيرة العراقية في إيطاليا، صفية السهيل، الثلاثاء، أن الحكومة الإيطالية سترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقالت في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن "إيطاليا التي تعد الشريك الأوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي، والمستورد الرابع عالمياً لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر سبتمبر المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأضافت السفيرة أن "نائب وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أكدت أن بلادها ستسير رحلة مساعدات طبية الى العراق".

وأشارت السهيل إلى "تزويد الحكومة الإيطالية بقائمة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها، بالرغم من أن إيطاليا من اولى الدول التي تاثرت بالجائحة بشكل كبير وخطير".

المصدر: صحيفة الصباح + RT