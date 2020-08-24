السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية.

وأكد السراج، خلال كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، أن اختيار الوزراء الجدد سيكون "على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد".

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وتابع قائلا: "قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

وشدد السراج على أن "الخيار الوحدي هو إعادة إنتاج السلطات عن طريق انتخابات مباشرة يستعيد فيها الشعي حقه باعتباره مصدر الشرعية"، قائلا إن "هناك بعض الأطراف لا ترغب في إجراء انتخابات لحسابات خاصة بها".

وأكد السراج أنه لو تم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو أي حل سياسي بدون انتخابات أو قبل الانتخابات بين الجهات المعنية، أكد أنه مستعد لتنفيذ هذا الخيار بشكل عاجل.

وجدد السراج دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

المصدر: RT