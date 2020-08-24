اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة بالتصعيد ويدعو إلى تدخل سعودي

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية بالتصعيد ومحاولة تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، من خلال اعتقالات وتنظيم تظاهرة مناوئة له في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

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وقال المجلس في بيان إنه "يتابع بقلق كبير أعمال القمع والإرهاب التي يقوم بها ما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي أحد المكونات المفرخة من جماعة الإخوان في مدينة سيئون من خلال تسخير قوات الجيش اليمني التي تحتل المدينة لقمع واعتقال شباب الجنوب الرافض والمتصدي لكل مخططات الاحتلال ومعاونيه".

وأضاف: "إن فشل ما يسمى بالائتلاف الوطني المدعوم من سلطة الإخوان (حزب الإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) وقوات الاحتلال في تزييف الإرادة الجنوبية عبر حشد القوات للتظاهر بالزي المدني لتأييده، وجلب عشرات الحافلات من المؤيدين من خارج الأراضي الجنوبية، يؤكد فشل كل مشاريع الالتفاف على قضية شعبنا ومطالبه في الحرية والاستقلال".

واعتبر المجلس الانتقالي أن "هذه الخطوات التصعيدية غير المبررة أكان في سيئون أو شقرة في محافظة أبين، محاولات لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية برعاية السعودية".

ودعا المجلس في بيانه السعودية إلى "تحمل مسؤولياتها في ضرورة وقف هذه المحاولات سيما وأن من يقف خلفها جهات معلومة وعلى مقربة قوية من مراكز صنع القرار في الحكومة اليمنية".

وشهدت مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، مساء اليوم، تظاهرة دعا إليها الائتلاف الوطني الجنوبي الذي يقوده مسؤولون في الحكومة اليمنية.

المصدر: وكالات