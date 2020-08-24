تونس.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ أقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من منصبه.

وكشفت المصادر ذاتها أن الفخفاخ قرر تعيين القاضي بمحكمة التعقيب عماد بوخريص، على رأس الهيئة.

وبحسب إذاعة "ديوان أف أم" سيتم تكليف هيئة رقابة حكومية للتحقيق في ملفات شوقي الطبيب.

من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح للإذاعة "موزاييك"، عدم علمه بقرار إقالته.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قد قدم في 15 يوليو استقالته للرئيس قيس سعيد إثر تطورات في ملف شبهة تضارب للمصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها الفخفاخ أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

المصدر: وسائل إعلام تونسية