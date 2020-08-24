فلسطين.. وفاة 4 بفيروس كورونا و553 إصابة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت الكيلة، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي، إن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس، والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 201 إصابة، تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن هناك 28 مريضا من المصابين يرقدون في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: رويترز