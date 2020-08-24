 
مباشر
عاجل
وزيرا الصحة في الإمارات وإسرائيل يبحثان هاتفيا التعاون في مجالات الصحة والأبحاث ومكافحة كورونا

فلسطين.. وفاة 4 بفيروس كورونا و553 إصابة جديدة

أخبار العالم العربي

فلسطين.. وفاة 4 بفيروس كورونا و553 إصابة جديدة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol9b

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إقرأ المزيد
فلسطين تسجل أكثر من 450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
فلسطين تسجل أكثر من 450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وقالت الكيلة، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي، إن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس، والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 201 إصابة، تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن هناك 28 مريضا من المصابين يرقدون في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا