العراق.. تحذيرات من أزمة مائية بسبب "حرب دول الجوار"

حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، منصور البعيجي، اليوم الاثنين، من أزمة مائية تواجه العراق.

وقال في بيان صحفي إن "دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير، وهذا الأمر يضر بشكل غير طبيعي وغير مسبوق بأراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا".

وأضاف، أن "ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية أمر خطير جدا، وسيضر بالزراعة بشكل، وسيؤدي إلى كارثة إذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع، الأمر الذي ينذر بكارثة لا يمكن أن يستمر السكوت أو التهاون معها، كونها تمس المصلحة العامة لبلدنا".

وأشار البعيجي إلى أنه "على الحكومة العراقية التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية، خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا، لذلك فإن وضع البلد لا يتحمل ازمة اخرى، اذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا".

المصدر: RT