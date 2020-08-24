انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق

- وزير الكهرباء السوري: انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية

- وزير النفط والثروة المعدنية السوري: الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية

- وزير الكهرباء السوري: تم إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي

- وزير الكهرباء السوري: سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز

المصدر: سانا