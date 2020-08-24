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انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق

انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق

أخبار العالم العربي

انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق
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- وزير الكهرباء السوري: انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية

- وزير النفط والثروة المعدنية السوري: الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية 

- وزير الكهرباء السوري: تم إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي 

- وزير الكهرباء السوري: سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز

 المصدر: سانا

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