انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق
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- وزير الكهرباء السوري: انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية
- وزير النفط والثروة المعدنية السوري: الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية
- وزير الكهرباء السوري: تم إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي
- وزير الكهرباء السوري: سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز
المصدر: سانا