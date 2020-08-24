انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفجار في خط الغاز العربي بريف دمشق

أفادت وكالة "سانا"، بوقوع انفجار قوي في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، وسط ترجيح وزير النفط السوري بأن يكون "عملا إرهابي".

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي، في اتصال مع القناة السورية فجر اليوم: إن "انفجارا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية.

وأضاف خربوطلي أن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير على وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الكهرباء وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالي خلال الساعات القليلة القادمة.

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي.

وأضاف غانم في اتصال مع القناة السورية أنه تم ابلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء في عمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن.

وتابع غانم إن وزارة النفط والثروة المعدنية وبالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء تعمل على تقييم الوضع والبدء بعملية الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي إلى ما كان عليه.

وأوضح أن هذا الخط وهو بقطر 36 إنشا وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يغذي محطات دير علي وتشرين والناصرية في المنطقة الجنوبية التي خرجت عن الخدمة حاليا نتيجة الانفجار.

سانا

المصدر: سانا