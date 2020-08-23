اليمن يسجل 7 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"

قالت لجنة مكافحة وباء كورونا في اليمن، مساء يوم الأحد، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 553.

وأوضحت في بيان أنها رصدت حالات الوفاة في محافظات حضرموت 5 حالات، وحالة واحدة في كل من شبوة والبيضاء.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 1911 حالة إصابة.

وأشارت إلى تسجيل الإصابات في محافظتي حضرموت (3 حالات) والبيضاء حالة واحدة.

كما أكدت شفاء 20 حالة من الفيروس، مبينة أن حالات الشفاء اقتصرت على محافظتي تعز حالتين و18 في حضرموت.

المصدر: RT