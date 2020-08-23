بعد أحداث العُنف في إقليم كردستان.. بارزاني: سنقتص من مرتكبيها

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن 14 شرطياً أصيبوا بجروح يوم أمس، إثر رميهم بالحجارة من قبل متظاهرين هاجموا مبنى قائمقامية قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وفي قضاء حلبجة في الإقليم رشق المحتجون بالحجارة مباني القائمقامية والمحكمة ومقري حزب الاتحاد الوطني والفرع الـ12 للحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أضرموا النار في دائرة المرور، وفقاً لوسائل إعلام.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، في بيان صحفي، إن "الخروج بتظاهرات سلمية وحضارية حق للمواطنين".

وأضاف: " لكن إحراق وتخريب البنايات والمال العام وممتلكات المواطنين، يدخل في خانة الإجرام، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للاقتصاص من مرتكبي هذه الأفعال".

المصدر: RT