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السيسي يصدر قرارا جمهوريا يتعلق بـ"الفساد"

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا يتعلق بـ
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

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ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار للسيسي، بالموافقة علي انضمام مصر إلى الاتفاقية المعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

المصدر: وكالات

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