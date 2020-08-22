عدد المصابين بكورونا في المغرب يتجاوز الـ50 ألفا

قالت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل ما لا يقل عن 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 50812.

وتوفي بسبب المرض خلال اليوم الماضي، 41 شخصا، وشفي منه خلال الفترة المذكورة 841 مريضا.

ومنذ 2 مارس، عندما تم تسجيل أول إصابة بمرض كوفيد-19، توفي 858 شخصا بسبب هذا المرض، وشفي منه 35040 مريضا. وكانت نتائج اختبار 1686164 شخصا بخصوص الإصابة بالمرض، سلبية.

ووفقا لمعطيات الصحة المغربية، لا يزال المؤشر المتوسط للوفيات بسبب المرض، عند مستويات منخفضة نسبيا –أقل من 2%.

في 6 أغسطس، مددت الحكومة المغربية حتى 10 سبتمبر، سريان حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها في 20 مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومددت أربع مرات.

واعتبارا من 27 يوليو، قررت سلطات البلاد منع الدخول والخروج من ثماني مدن بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكوفيد-19، من بينها الدار البيضاء، ومراكش، ومكناس، وطنجة، وتطوان، وفاس.

المصدر: تاس