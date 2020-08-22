سوريا .. حالتا وفاة و70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 85 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم السبت إضافة إلى 70 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ٢١٤٣ إصابة، كما تماثلت 15 حالة للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 490 حالة.

وحسب توزع الإصابات الذي أعلنته الوزارة فإن معظم الإصابات ما زالت تتركز في دمشق التي تم تسجيل 20 إصابة فيها اليوم، بينما تم تسجيل 15 إصابة في اللاذقية، و14 في حلب و6 إصابات في كل من حمص، وحماة، ودرعا، و3 إصابات في طرطوس.

أما حالتا الوفاة فتم تسجيلهما في كل من حلب، ودمشق.

كما تم تسجيل أعلى حالات الشفاء في دمشق بواقع 9 حالات شفاء فيها من أصل الحالات الـ 15 المعلن عنها.

يذكر أن البلاد سجلت بالأمس 65 إصابة وهو ما شكل انخفاضا ملموسا عن اليوم الذي سبقه والذي تم تسجيل 81 إصابة فيه.

أسامة يونس

المصدر: RT