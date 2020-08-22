شاهد.. الإعلام الحربي الحوثي ينشر فيديو للعملية الأمنية التي أدت إلى مقتل زعيم "داعش" في اليمن

نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مساء يوم السبت، مقطع فيديو للعملية الأمنية التي أدت إلى مقتل زعيم "داعش" في اليمن.

وأعلن مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء مساء يوم السبت، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في اليمن رضوان قنان المكنى "أبو الوليد العدني".

وأكد المسؤول الأمني أيضا مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

وكشف مصدر أمني عن تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي أدت إلى مقتل زعيم "داعش" في اليمن والذي يطلق عليه "والي ولايات داعش باليمن" وعدد من قادة التنظيم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

المصدر: RT