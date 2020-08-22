سوريا.. إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم في خان شيخون بريف إدلب

أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن اللغم "من مخلفات الإرهابيين".

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وذكرت الوكالة أن "لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في الأراضي الزراعية بمنطقة خان شيخون ما تسبب بإصابة 4 مدنيين بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة".

وأشارت "سانا" إلى أن "التنظيمات الإرهابية عمدت قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب".

تجدر الإشارة، إلى أن 4 مدنيين قتلوا في 15 أغسطس الجاري، وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم أرضي في ورشة تعمل في جني محصول الفستق الحلبي في تلة جعفر في محيط قرية التح التابعة لمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سانا