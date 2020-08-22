أزمة المياه في الحسكة السورية تشهد أولى خطوات الانفراج

بدأت أزمة المياه في الحسكة أولى خطوات الانفراج بالإعلان عن بدء تشغيل المحطة التي تغذي المدينة وريفها الغربي بمياه الشرب، وبطاقة نسبتها 50%

وبينما لم تورد الخبر وسائل الإعلام التابعة للإدراة الذاتية التي تسيطر على المنطقة، أعلن الإعلام الرسمي السوري أن إعادة ضخ المياه جاءت "نتيجة للجهود السورية والدولية بالضغط على الاحتلال التركي"

وتعيش بعض مناطق المدينة منذ أكثر من عشرين يوما أزمة في تأمين مياه الشرب، وصلت إلى حد العطش، وهددت حياة نحو مليون شخص في المنطقة، لولا توفر صهاريج لبيع مياه الشرب.

وشهدت الأيام الماضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع أهالي المدينة، وللضغط على تركيا التي تقوم الفصائل الموالية لها بوقف ضخ المياه من محطة علوك القريبة من رأس العين، البلدة الواقعة تحت سيطرتها.

وكان مصدر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قال لـ RT أمس إنه تم تشغيل 25 بئرا من محطة الحمة بشمال غرب الحسكة، وإن "العمل جار لإعادة المياه إلى المدينة خلال 72 ساعة".

المصدر: RT