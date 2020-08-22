مستشار عقيلة صالح لـRT: هناك تنسيق كامل بين البرلمان الليبي والجيش بشأن وقف إطلاق النار

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لـRT، السبت، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش (بقيادة حفتر) بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

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وأكد المريمي أن مسألة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية، متروك للجنة 5+5.

وقال المريمي في حديث خاص لـRT، إن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة: برقة وفزان وطرابلس، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ونوه المريمي بأن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزي، وتلبية متطلبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين.

وأشار المريمي إلى أن مسألة إخلاء مدينة سرت من المسلحين أمر متروك للمفاوضات وتحدده لجنة 5+5، ولا يمكن الحديث عنها الآن، مؤكدا أن مدينة سرت لا توجد فيها فعليا قوات عسكرية، بل في محيطها.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي قد صرح لـ RT أمس، أنه لم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الليبي على إعلان وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي الذي يقوده خليفه حفتر.

المصدر: RT