مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب مجلس التعاون الخليجي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية .

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ودعا أمين عام المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف الحجرف في بيان الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وكانت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، أعلنت أمس الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية.

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان، عن "ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح اليوم".

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج النفط وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".

المصدر: وام