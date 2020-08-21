وزارة الري المصرية: أطراف مفاوضات سد النهضة تحاول التوافق حول النقاط الخلافية

أصدرت وزارة الري المصرية، بيانا حول اجتماعي يوم الجمعة، في إطار مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان أنه "بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو الماضي، والاجتماع لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث الذي عقد يوم 16 أغسطس 2020، عقد اليوم الجمعة "اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث". وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع أفضى إلى إعداد مسودة أولية "تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق".

وتلى ذلك، وفقا للبيان، "اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

وتوافق الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الحالي.

وبعد انتهاء الاجتماع الوزاري، باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المعدة من الدول الثلاث، ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيا للوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس.

ناصر حاتم

المصدر: RT