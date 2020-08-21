تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت تونس في بيان، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي.

وأصدرت وزارة الخارجية مساء الجمعة بيانا قالت فيه: "ترحب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا".

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وأضافت أنها تعتبره خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد.

وجددت تونس التأكيد على موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

كما طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

المصدر: RT + وكالات