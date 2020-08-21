بسبب خلاف على "دور الخبز" .. قتيل بطعنة نافذة في القلب في سوريا

قتل شخص بسبب خلاف على الدور للحصول على الخبز في مدينة اللاذقية السورية، حسبما أكد مصدر طبي في تلك المدينة الساحلية.

وذكر المصدر لـ RT أن المتوفى (ب، ج) تم إسعافه إلى مشفى تشرين الجامعي وأجريت له عملية إلا أنه توفي متأثرا بالطعنة التي تلقاها في الصدر.

وكانت صفحة "سماعة حكيم" المتخصصة بمتابعة أخبار الصحة والأطباء، نقلت عن الطبيب جعفر إسماعيل من المشفى أن الطعنة كانت نافذة في القلب.

وقال إن سبب المشاجرة هو خلاف على الدور للحصول على الخبز، انتهت بطعنة بالصدر نافذة للقلب.

بينما قال مصدر إعلامي في المدينة لـ RT إن الزحام أمام الأفران هو حالة دائمة، حتى لو كان عدد الناس قليلا، ويشير إلى أن الزحام اليوم كان أكثر من الطبيعي بقليل "لكنه لم يكن يستدعي الشجار"، ويقول المصدر إن حوادث كتلك لم تعد مستغربة نظرا لحالة المشادات والصراخ التي صارت اعتيادية في كثير من الأماكن التي تشهد زحاما، ويختتم بالقول: خاصة أن "الناس ما عاد طايقة حالها"

وتشهد البلاد منذ سنوات طويلة زحاما شديدا أمام الأفران حتى بعدما حاولت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم توزيعه، إذ ضمته مؤخرا إلى السلع التي توزعها بكميات مقننة ووفق "البطاقة الذكية" بحيث يحق للأسرة الواحدة الحصول على 4 ربطات من الخبز يوميا.

ومؤخرا امتدت طوابير الزحام لتشمل صالات أخرى وللحصول على سلع غذائية أخرى صار معظمها يخضع للتوزيع عبر البطاقة الذكية كالسكر والرز.

أسامة يونس

المصدر: RT