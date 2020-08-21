مراسلنا: الأوقاف الإسلامية بلبنان تعلن إغلاق المساجد وتعليق الصلوات بسبب كورونا

أعلنت الأوقاف الإسلامية في لبنان إغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها بسبب تفشي فيروس كورونا حفاظا على صحة المصلين، وفق ما أفاد مراسلنا.

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يأتي ذلك وسط فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الجمعة في محاولة لاحتواء مرض كوفيد-19 بعد تزايد الإصابات منذ الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وفاقم انتشار كوفيد-19 مشاكل البلاد التي لا تزال تعاني من وطأة الانفجار، الذي وقع في الرابع مع أغسطس وتسبب في مقتل 179 شخصا على الأقل وإصابة نحو ستة آلاف، وتعاني أيضا من انهيار مالي دمر اقتصاد البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول.

وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا أمس الخميس بإضافة 613 حالة. ويقول مسعفون إن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اليوم الجمعة: "عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة".

ويتيح القرار، الذي يشمل حظر تجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الركام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (بي.سي.آر) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول.

المصدر: RT + رويترز