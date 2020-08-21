عالم مصري يكشف الطريقة الوحيدة لتمكين مصر من صناعة محركات الطائرات

كشف العالم المصري محمد عدلي، أحد المصريين المشاركين في تطوير محركات طائرات مصنع رولز رويس، طريق مصر لتصنيع محركات الطائرات.

وقال إن "مصر إذا أرادت أن تعمل على تصنيع محركات طائرات أو على الأقل صناعة أجزاء تستخدم في تصنيعها، لابد أن تبدأ عمل نهضة صناعية تشمل صناعة تلك الأجزاء، وتأهيل العمال ليكونوا أهلا لصناعة هذه الأجزاء الدقيقة".

وأضاف عدلي، خلال لقاء مع برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه يتم استخدام وحدات قياس لا يمكن تمييزها بالعين المجردة ويتم استخدام أجهزة لحسابها من أجل صناعة المحركات الخاصة بالطائرات وتشغيلها، مشيرا إلى أن عمله في صناعة المحركات، جعله "يركز بشكل أكبر في التفاصيل والإلمام بها، والثقة في فريق العمل الذي يعمل معه، والاهتمام بأدق الأمور، مثل منع دخول المصنع بساعة يد حتى لا يتأثر التصنيع، بالإضافة إلى ارتداء زي معين وثابت لا يمكن تغييره".

وأوضح أن محرك الطائرة يظل يعمل لمدة من 20 إلى 30 سنة، موضحا أنه تم تصنيع 1600 محرك طائرة، من طراز واحد فقط، وهناك طرازات أخرى، مشيرا إلى أن "تلك المحركات تخرج قوة مهولة من الكهرباء، حيث يتم السماح بدخول الهواء بكميات كبيرة إلى قلب الموتور، ويتم ضغطه بالداخل، وتخرج الطاقة على هيئة قوة دفع هائلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية