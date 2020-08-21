إيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت إيطاليا، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي أعلنته حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب بشرقي ليبيا، وتضمن التوافق على المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الأزمة.

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية في روما، إلى "دعم إيطاليا المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار مؤتمر برلين، مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي".

وأعربت، عن "الأمل في تطبيق الاتفاق بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة، إلى أن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".

وشددت الوزارة في بيانها، على أن "إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب شرقي ليبيا".

أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

المصدر: "آكي الإيطالية"