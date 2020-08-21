العراق يسجل 4288 إصابة و75 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4288 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 24761 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1393488 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3247 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق، 140446 حالة، والإصابات 197085 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 6283 وفاة.

المصدر: RT