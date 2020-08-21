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العراق يسجل 4288 إصابة و75 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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العراق يسجل 4288 إصابة و75 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4288 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 24761 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1393488 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3247 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق، 140446 حالة، والإصابات 197085 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 6283 وفاة.    

المصدر: RT

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