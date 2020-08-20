سوريا .. جريمة دليلها المبالغة في الحزن .. واحتضان جثة متحللة

بعدما رفض تسجيل زواجه منها، وهددها بنشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران فيه معا، قررت خطيبته التخطيط لقتله وفعلت ذلك قبل أن تكشف شرطة ريف دمشق الجريمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق اشتبهت بالخطيبة بعدما حضرت إلى منزل القتيل "وبالغت في الحزن، واحتضنت الجثة رغم أنها متفسخة والرائحة تفوح منها"

ونتيجة التحقيق اعترفت أن خلافهما دفعها للتخطيط لقتله بالاشتراك مع قريبتها التي وعدتها بمبلغ مالي، للإجهاز على خطيبها الذي يعاني شللا في قدمه اليسرى.





وأثناء نوم المغدور طعنته خطيبته طعنتين في رأسه، ثم ضربته بالعصا عليها أيضا، و"دفعته إلى الأرض وجلست فوقه، وعندما حاول مقاومتها طلبت من صديقتها تثبيت قدمه اليمنى كون اليسرى مشلولة".





وقامت صديقتها بطعنه أيضا في بطنه حتى فارق الحياة، وقامت الخطيبة بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي (260 ألف ليرة) ثم أخذت الهاتف المحمول للمغدور وكسرته بحجر ورمته في حاوية لاحتوائه على مقطع الفيديو.

بقي القتيل أياما دون أن يعرف أحد بمقتله إذ يقيم وحده في منزله ولا أقارب له، فأشقاؤه مقيمين خارج البلاد.

أسامة يونس

المصدر: RT