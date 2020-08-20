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سوريا.. 4 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 2000

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سوريا.. 4 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 2000
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أحد أعضاء الفريق الطبي في مشفى بمدينة حلب السورية
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا إلى 82 حالة، بينما تجاوزت الإصابات فيها بالفيروس حاجز 2000 إصابة.

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وأعلنت وزارة الصحة عن 4 وفيات اليوم، إضافة إلى تسجيل 81 إصابة جديدة وهو ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2008 حالات.

كما أعلنت الوزارة شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 460.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة السورية أن مدينة دمشق ما زالت تتصدر المحافظات بعدد الإصابات إذ تركزت فيها 29 إصابة، بينما كانت اللاذقية هي الثانية بواقع 20 إصابة ثم حلب بـ 15 إصابة، بينما تم تسجيل 5 إصابات في كل من حمص ودرعا، و4 إصابات في حماة، و3 في طرطوس.

بينما توزعت الوفيات على حالة وفاة واحدة في كل من طرطوس، واللاذقية، وحمص، ودمشق.

أسامة يونس

المصدر: RT

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